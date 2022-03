Ucraina: ministero Difesa, Russia potrebbe usare armi chimiche o biologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia potrebbe utilizzare armi chimiche o biologiche in un'operazione sotto falsa bandiera. È quanto ha avvertito il ministero della Difesa britannico in un comunicato, riportato dall'emittente radiotelevisiva "Sky News". Nell'ultimo aggiornamento dell'intelligence, il ministero ha affermato di non aver alcuna prova a sostegno delle accuse della Russia che l'Ucraina intende usare armi chimiche o biologiche. Al contrario, la Russia potrebbe eventualmente pianificare l'uso di tali armamenti previo "un attacco simulato", o "la messa in scena della scoperta di agenti chimici, munizioni o prove prefabbricate". Questa operazione, ha fatto sapere il ministero britannico, sarebbe anche accompagnata da una vasta disinformazione per complicare l'attribuzione". (Rel)