- Il Covid non è scomparso e anche noi dovremmo cominciare ad eliminare alcune delle attuali restrizioni come il green pass e le mascherine, come fatto da Macron e Johnson. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a Radio Leopolda. “Bisogna comunque stare attenti dai segnali preoccupanti che arrivano dalla Cina”, ha poi aggiunto. (Rin)