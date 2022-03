Spagna: oggi accolti a Gijon 114 minori ucraini orfani e disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna accoglierà oggi a Gijon, nelle Austurie, 114 minori ucraini orfani e disabili. Lo ha annunciato il presidente del governo, Pedro Sanchez, evidenziando come il Paese si dimostri ancora una volta un "esempio di solidarietà". A questo proposito, il premier ha ricordato che in Spagna sono stati aperti tre centri di accoglienza per i profughi ucraini a Pozuelo de Alarcón (Madrid), Alicante e Barcellona, e potrebbe esserne aperto un quarto a Malaga se necessario. Il capo dell'esecutivo di Madrid ha evidenziato che tutte le procedure sono state snellite affinché gli ucraini in Spagna abbiano un permesso di soggiorno legale e possano lavorare e accedere alle prestazioni sociali in sole 24 ore. Sanchez ha detto che durante la conferenza dei presidenti dello scorso fine settimana a La Palma che le comunità autonome e i consigli comunali sono disposti ad accogliere l'afflusso di cittadini ucraini in fuga dalla guerra. (Spm)