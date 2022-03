Australia: Covid, dal mese prossimo riapertura alle navi da crociera internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo australiano ha annunciato oggi che il mese prossimo verrà meno il divieto d’ingresso alle navi da crociera internazionali imposto due anni fa in risposta alla pandemia di coronavirus. Il ministro della Sanità, Greg Hunt, ha spiegato che la decisione di non prorogare il divieto alla scadenza del 17 aprile è stata presa sulla base del parere di esperti ed è in linea con la riapertura dei confini. Il divieto è entrato in vigore nel marzo 2020 a seguito di un focolaio diffusosi nel Paese dopo lo sbarco a Sydney di circa 2.700 passeggeri di una nave da crociera.(Res)