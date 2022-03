Energia: Renzi, Draghi faccia il “whatever it takes” tagliando costi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia proposta è che Mario Draghi faccia il 'whatever it takes' dell'energia perché qui rischiamo una reazione a catena che rischia di far saltare trasporti, imprese e le famiglie stesse". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a Radio Leopolda spiegando che serve imporre un tetto al costo dell’energia almeno per 6 mesi. “E’ una misura anti libero mercato ma siamo in una economia di guerra”, ha spiegato. “Dobbiamo rassicurare i cittadini ed evitare la recessione” perché i costi dell'energia “impatteranno su ogni aspetto della vita quotidiana di famiglie ed imprese. E va risolto subito”.(Rin)