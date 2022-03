© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono rimaste uccise in seguito a un attacco aereo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev. È quanto riferito dal Servizio di emergenza statale ucraino, secondo cui 35 persone sono state salvate in seguito all’incendio divampato in un palazzo di nove piani nel quartiere Svyatoshinsky . (Kiu)