Russia: Borean (Generali), esposizione nel paese è marginale e pari a 683 milioni di euro

- L'esposizione di Generali in Russia è pari a 683 milioni di euro, che pesano per lo 0,1 per cento circa sugli asset totali del Gruppo. Lo ha detto Cristiano Borean, chief financial officer, durante la call organizzata questa mattina con i giornalisti a seguito dell’approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. “In relazione al conflitto russo-ucraino, la situazione è ancora molto fluida e in divenire: il solo movimento del rublo ha portato la quota detenuta da Generali in Ingosstrakh già al di sotto del valore di carico”, ha continuato, aggiungendo che in questo momento “non ci sono decisioni da prendere” su Ingosstrakh, se non “aspettando il 31 marzo e ulteriori successive indicazioni da parte delle società di revisione”. (Rin)