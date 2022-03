Usa-Croazia: Blinken a colloquio con Plenkovic, focus su Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony J. Blinken, ha parlato al telefono con il primo ministro croato Andrej Plenkovic. Secondo una nota del Dipartimento di Stato Usa, Blinken ha riaffermato il sostegno di Washington all'Ucraina di fronte all'aggressione russa. Blinken ha espresso apprezzamento per l'impegno di Plenkovic e del suo governo a sostegno dell'Ucraina, inclusa l'assistenza fornita ai rifugiati e il ruolo attivo di Zagabria nella Nato. Altro tema di confronto è stato relativo allo schianto di un drone avvenuto a Zagabria lo scorso 10 marzo. Blinken ha elogiato il ruolo cruciale della Croazia per la sicurezza dell'Europa e dei Balcani occidentali, in particolare anche della Bosnia Erzegovina. Ultimo tema di confronto, secondo la nota, il Dialogo strategico Usa-Croazia in programma il 17 marzo. (Res)