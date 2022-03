Russia: vicepremier Abramchenko, stiamo aumentando le importazioni dai Paesi amici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non vi è alcun rischio di carenza di cibo in Russia a causa delle sanzioni occidentali, Mosca sta aumentando le importazioni dai Paesi amici. Lo ha affermato questa mattina la vice prima ministra russa, Victoria Abramchenko, sottolineando che le misure restrittive non porteranno all'isolamento del mercato agroindustriale in Russia. "Il mondo non si limita agli Stati Uniti e all'Unione europea. La Russia si apre a nuovi mercati e conclude accordi con nuovi fornitori", ha spiegato la vice premier. Secondo lei, nell'ultimo mese e mezzo, Mosca ha rilasciato permessi per l'importazione di prodotti alimentari da oltre 140 imprese straniere, comprese quelle provenienti da Turchia, India, Cina, Bielorussia, Azerbaigian, Kirghizistan e Kazakhstan. Si tratta della fornitura di prodotti lattiero-caseari, carne, mangimi e additivi, prodotti ittici e materiale per la riproduzione, nonché uova da cova. (Rum)