Difesa: fonti Usa, in prossima ministeriale Nato focus su rafforzamento fianco orientale

- L'incontro in programma per mercoledì 16 marzo fra i ministri della Difesa della Nato dovrebbe concentrarsi sui prossimi passi che l'Alleanza atlantica andrà ad adottare per rafforzare la sua presenza difensiva nell'Europa orientale, sulla scia dell'invasione russa dell'Ucraina. Lo ha detto un alto funzionario della Difesa statunitense, citato dall'emittente "Cnn". Le discussioni, spiega la fonte, si concentreranno sulla necessità di ulteriori misure per rafforzare le forze di reazione della Nato e un possibile maggior dispiegamento di truppe. Ci si aspetta anche una discussione sulle capacità di difesa aerea del fianco orientale e se attualmente ce ne siano abbastanza.(Nys)