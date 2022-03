Messico: ritrovati 17 corpi di "desaparecidos" nello stato di Sonora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura generale dello stato di Sonora in Messico ha annunciato lunedì la localizzazione di 17 corpi sepolti in case abbandonate degli insediamenti Urbi Villa del Rey e Urbi Villa del Real. Il ritrovamento, riferisce il quotidiano "Milenio", è stato portato a termine grazie alle ricerche condotte in particolare da due gruppi di madri di persone scomparse denominati rispettivamente "Guerreras Buscadoras de Ciudad Obregon" e "Rastreadoras de Ciudad Obregon" che avevano realizzato ricerche in queste località durante le giornate di sabato e domenica. Nel comunicato della procura si afferma che i corpi e i resti ossei ritrovati appartengono a persone decedute in un arco di tempo che va tra sei mesi e un anno dal ritrovamento. (segue) (Mec)