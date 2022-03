Messico: ritrovati 17 corpi di "desaparecidos" nello stato di Sonora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana, riferisce "Milenio", sempre nello stato di Sonora situato nel nord del Paese al confine con l'Arizona, sono stati ritrovati 11 corpi in fosse clandestine a poche miglia dalla frontiera con gli Stati Uniti. Secondo dati ufficiali del governo federale sono oltre 100mila le persone scomparse dal 2006, anno in cui l'ex presidente Felipe Calderon iniziò una guerra contro i cartelli della droga, proseguita poi durante la presidenza di Enrique Pena Nieto. Oltre ai "desaparecidos", la guerra tra Stato e "narcos" ha prodotto l'accumulazione negli obitori e in fosse comuni dei cimiteri di tutto il paese dei corpi di oltre 52mila persone decedute e non identificate. (Mec)