Ucraina: Usa sanzionano undici esponenti difesa Russia

- Gli Stati Uniti d'America hanno imposto un nuovo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia come risposta all'aggressione di Mosca nei confronti dell'Ucraina. Nello specifico, il dipartimento di Stato ha sanzionato undici personalità legate alla difesa. I loro nomi sono elencati nella relativa nota ufficiale del dicastero. Si tratta di Aleksey Krivoruchko, Yuriy Sadovenko, Timur Ivanov, Yunus-Bek Evkurov, Nikolay Pankov – tutti esponenti politici del ministero della Difesa. E ancora Gennady Zhidko, viceministro della difesa; Dmitry Bulgakov, l'ufficiale più anziano del ministero della difesa della Federazione russa e responsabile per le questioni logistiche. Viktor Zolotov, generale dell'esercito e comandante in capo delle truppe della guardia nazionale russa. Dmitry Shugaev, alto dirigente del ministero della Difesa russo e direttore del servizio federale per la cooperazione tecnica militare; infine Alexander Mikheev, direttore generale di Rosoboronexport, l'intermediario statale russo che gestisce il commercio estero di attrezzature militari.(Nys)