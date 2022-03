Brasile: autorità del Canada autorizzano importazione di carne brasiliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Canada hanno dato il via libera all'ingresso nel paese di carne bovina e suina in natura dal Brasile. Lo ha reso noto la ministra dell'Agricoltura del Brasile, Tereza Cristina Dias, che si trova nel paese nord americano in visita ufficiale. "Grande notizia per il nostro settore agro-alimentare. Il Canada, uno dei mercati più importanti del mondo, ha autorizzato l'inizio dell'esportazione di carne bovina e suina prodotta in Brasile", annunciato Dias sul proprio profilo Twitter. Fino ad oggi il Canada importava solo carne processata. (segue) (Brb)