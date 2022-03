Francia: i candidati alle presidenziali si confrontano sulla guerra in Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i candidati hanno condannato all'unanimità la decisione del presidente russo Vladimir Putin. Macron ha ricordato la sua strategia basata sul dialogo con l'omologo del Cremlino: "Bisogna dire le cose a Vladimir Putin per rompere la sua logica e spiegargli le conseguenze di quello che sta facendo", ha detto il capo dell'Eliseo. Macron ha poi ricordato l'importanza delle sanzioni, affermando che ancora "tutto è possibile" su nuove eventuali misure. Un tema sulla quale la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, si mostra più cauta a causa dei contraccolpi sull'economia francese. "Non voglio che i francesi facciano hara-kiri", ha detto Le Pen, sottolineando che la sua "ossessione è la pace". L'ultraconservatore Eric Zemmour ha invece posto l'accento sui "metodi duri, tirannici" di Putin. La repubblicana Valerie Pecresse è andata direttamente all'attacco del presidente Macron, colpevole a suo dire di non aver percepito un "certo numero di segnali" nella gestione della crisi. Secondo la rappresentante della destra neo-gollista, oggi l'obiettivo principale è quello di arrivare ad una cessate il fuoco. Pecresse si è poi detta contraria ad un ampliamento dell'Unione europea in un momento come questo, durante il quale non bisogna "dare false speranze" alla popolazione ucraina su un eventuale adesione di Kiev. Il leader della France Insoumise, Jean-Luc Melenchon, si è detto "non allineato" sul dossier. Pur condannando l'attacco russo, il leader del partito della sinistra radicale si è detto favorevole ad un'uscita dalla Nato. L'ambientalista Yannick Jadot, invece, ha posto l'accento su un inasprimento delle sanzioni, mentre il comunista Fabien Roussel ha messo in guardia dagli effetti che questo conflitto avrà sul "portafoglio dei francesi" facendo riferimento ai rincari per energia e carburanti. (segue) (Frp)