Francia: i candidati alle presidenziali si confrontano sulla guerra in Ucraina (3)

- Su questo tema il presidente Macron ha fatto riferimento ai "20 miliardi di euro" previsti dal governo per frenare gli aumenti in bolletta. Le Pen ha invece parlato di un calo del 5,5 per cento dell'Iva sui carburanti, come la socialista Anne Hidalgo. Zemmour, invece, vuole bloccare i prezzi alla stazione di servizio a 1,80 euro al litro. In quest'ottica, Pecresse ha evocato l'importanza di ricostruire una sovranità energetica" per arrivare al 2050 all'obiettivo "zero carbone". Per questo, la leader del centro-destra ha promesso un "piano di rilancio gollista del nucleare" a differenza degli altri candidati di sinistra che preferiscono puntare sulle rinnovabili. (Frp)