Ucraina: esplosioni nella periferia occidentale di Kiev, incendio in un palazzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato in un edificio residenziale a Kiev, la capitale dell'Ucraina. E' quanto riferito dall'agenzia di stampa "Ukrinform", secondo cui in precedenza sono state udite delle esplosioni. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle cause delle deflagrazioni, né sulla possibile presenza di civili all'interno dell'edificio in fiamme. In precedenza, l'emittente televisiva "Ucraina 24" ha fatto sapere che due esplosioni sono state udite nella periferia occidentale della città. (Kiu)