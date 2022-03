Giappone: Covid, governo valuta revoca stato di quasi emergenza in 18 prefetture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone sta valutando la possibilità di revocare lo stato di quasi emergenza pandemica in 18 prefetture in considerazione del miglioramento della situazione. Lo riferisce l’agenzia di stampa giapponese “Kyodo” sulla base di fonti governative, aggiungendo che una decisione dovrebbe essere presa domani. Tra le 18 prefetture interessate dall’allentamento delle misure di contenimento del coronavirus ci sono Tokyo e Osaka. Lo stato di quasi emergenza è in vigore in 18 delle 47 prefetture giapponesi e al momento è previsto fino al 21 marzo. Oltre Tokyo e Osaka lo stato di quasi emergenza riguarda le prefetture di Hokkaido, Aomori, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Kanagawa, Ishikawa, Gifu, Shizuoka, Aichi, Kyoto, Hyogo, Kagawa e Kumamoto.(Git)