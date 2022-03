India: Alta corte Karnataka, indossare l’hijab non è una “pratica religiosa essenziale” dell’Islam (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di pratica religiosa essenziale (Erp) è un concetto che risale al dibattito dell’assemblea costituente e che ha fatto giurisprudenza in India. A tale concetto – oggetto di controversie dal momento che i giudici entrano nel merito di precetti religiosi – si collegano alcune storiche sentenze della Corte suprema. Due riguardano l’Islam: un particolare tipo di ripudio e una particolare moschea non sono stati ritenuti essenziali, pertanto nel primo caso la legge che vieta il “triplo talaq” è stata ritenuta costituzionale e nel secondo caso è stata consentita la costruzione ad Ayodhya di un tempio dedicato a Rama laddove precedentemente sorgeva la distrutta moschea di Babri. Un’altra sentenza riguarda, invece, il tempio induista di Sabarimala, la cui tradizionale preclusione alle donne è stata giudicata illegittima con la motivazione che una pratica essenziale per un tempio non può essere confusa con una pratica essenziale per una religione. (segue) (Inn)