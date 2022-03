India: Alta corte Karnataka, indossare l’hijab non è una “pratica religiosa essenziale” dell’Islam (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Karnataka ha emanato la direttiva dopo che, nelle settimane precedenti, alcuni college pre-universitari pubblici, a cominciare da quello di Kundapura, nel distretto di Udupi, avevano vietato alle studentesse islamiche di indossare il velo. Il divieto ha provocato proteste in diversi distretti, in qualche caso sfociate in scontri con feriti e arresti. Il 10 febbraio l’Alta corte ha emesso l’ordine ad interim di astenersi dall’indossare “abiti religiosi”, ovvero l’hijab, il tradizionale scialle color zafferano indossato dagli induisti e ogni altro indumento che possa avere un significato legato alla religione. Dal 9 febbraio, inoltre, le autorità di Bangalore hanno imposto un divieto di raduni di ogni tipo in prossimità delle scuole, previsto fino al 21 marzo. Nello Stato sud-occidentale, che conta più di 60 milioni di abitanti, l’induismo è la religione più diffusa, con una quota di oltre l’80 per cento, seguita dall’Islam col 12 per cento circa. (Inn)