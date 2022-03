Ucraina: ex cancelliere tedesco Schroeder avrebbe tentato mediazione a Mosca e Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder starebbe tentando una mediazione per risolvere pacificamente la guerra tra Russia e Ucraina. È quanto riferisce il quotidiano “Die Welt”. Dopo l'incontro avuto con il presidente russo Vladimir Putin, a Mosca il 10 marzo scorso, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) avrebbe tenuto ulteriori colloqui a tal fine. In particolare, l'11 marzo, Schroeder si sarebbe incontrato a Mosca con Vladimir Medinski, che guida la delegazione russa ai negoziati con l'Ucraina. A Istanbul, il 14 marzo, l'ex cancelliere tedesco avrebbe discusso con il deputato ucraino Rustem Umerov, membro della delegazione del proprio Paese ai colloqui con la Russia. Con Medinski, Schroeder avrebbe affrontato a lungo i punti dibattuti da Mosca e Kiev durante le trattative sul conflitto in Ucraina. A Umerov, l'esponente della SpD avrebbe riassunto l'esito dei propri colloqui nella capitale russa. Rimane ora da chiarire se l'ex cancelliere tedesco tornerà a Mosca al fine di continuare a mediare una soluzione pacifica per la guerra in Ucraina. (segue) (Geb)