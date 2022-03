Ucraina: ex cancelliere tedesco Schroeder avrebbe tentato mediazione a Mosca e Istanbul (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Né il governo federale né i vertici della SpD erano stati informati dell'incontro a Mosca tra Schroeder e Putin, a cui l'ex cancelliere tedesco è vicino. Inoltre, l'esponente della SpD è presidente dei consigli di amministrazione dell'azienda russa per l'energia Rosneft, nonché dei consorzi internazionali NordStream e NordStream 2, che hanno costruito gli omonimi gasdotti tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. In NordStream, Schroeder presiede anche il comitato degli azionisti. Entrambe le società appartengono al gruppo per l'energia russo Gazprom, per cui l'esponente della SpD ha svolto in passato attività di lobbying. L'ex cancelliere tedesco è, infine, candidato a consigliere di amministrazione di questa azienda. La vicinanza a Putin e gli incarichi nelle società russe hanno posto Schroeder al centro delle polemiche a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe di Mosca. Il 3 marzo scorso, i copresidenti della SpD Lars Klingbeil e Saskia Esken, hanno presentato un ultimatum privo di scadenza a Schroeder, a cui hanno chiesto di dimettersi da tutti gli incarichi che detiene nelle aziende russe. In caso contrario, la SpD valuterà come procedere. “Ci aspettiamo una risposta pronta” e Schroeder è “completamente isolato” nella SpD, ha affermato Klingbeil, evidenziando come nessuno nella dirigenza socialdemocratica “approvi o giustifichi anche lontanamente” l'ex cancelliere. (Geb)