Ucraina: Aiea, alimentazione ripristinata alla centrale nucleare di Chernobyl

- L'alimentazione dell'energia alla centrale nucleare di Chernobyl, situata nell'area occidentale dell'ucraina, è stata ripristinata dopo i ripetuti danni subiti a seguito degli scontri armati. Lo ha affermato l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), in un messaggio pubblicato nella notte sul proprio profilo Twitter. Ieri, l'operatore di rete statale ucraino aveva dichiarato che la centrale nucleare di Chernobyl faceva affidamento sull'elettricità proveniente da generatori diesel dopo che la sua alimentazione esterna era stata danneggiata. Le Forze armate russe hanno preso il controllo dell'impianto nei primi giorni dell'invasione dell'ucraina, suscitando preoccupazione in Occidente. (Res)