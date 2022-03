Corea del Sud: domani incontro tra presidente eletto Yoon e presidente uscente Moon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, avrà un incontro con il presidente in carica, Moon Jae-in, domani. Lo ha annunciato il suo portavoce, Kim Eun-hye, in una conferenza stampa, precisando che si tratterà di un pranzo e che non saranno presenti collaboratori. Il portavoce ha anticipato che nel colloquio Yoon potrebbe chiedere la grazia per l’ex presidente Lee Myung-bak, che sta scontando una pena detentiva di 17 anni per appropriazione indebita e corruzione. Le altre questioni sul tavolo saranno probabilmente la transizione presidenziale, la risposta al coronavirus e la Corea del Nord. (segue) (Git)