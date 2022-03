Corea del Sud: domani incontro tra presidente eletto Yoon e presidente uscente Moon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Yoon e Moon si sono visti l’ultima volta nel giugno del 2020, quando il primo era procuratore generale. Successivamente Yoon ha avviato un’indagine per corruzione su Cho Kuk, uno dei più stretti collaboratori di Moon. L’anno scorso. Yoon si è unito al partito conservatore Potere dei nazionali (Ppp), diventandone il candidato alla presidenza. Il 9 marzo ha vinto le elezioni col 48,6 per cento contro il 47,8 per cento dello sfidante Lee Jae-myung, esponente del Partito democratico al governo, in un voto considerato anche un giudizio sull’operato del presidente uscente Moon. (Git)