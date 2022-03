Russia: giornalista emittente televisiva "Primo Canale" mostra cartello contro la guerra in diretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornalista dell'emittente televisiva russa "Primo Canale", Marina Ovsjannikova, ha mostrato un cartello contro la guerra durante la diretta del programma informativo "Vremja", ieri sera. Secondo il leader dell'associazione a difesa dei diritti umani Agorà, Pavel Chikov, la donna è stata detenuta e si trova nella stazione di polizia di Ostankino a Mosca. In base a fonti nelle forze dell'ordine del quotidiano economico "Kommersant", Ovsyannikova è stata arrestata da funzionari del ministero dell'Interno del distretto nord-orientale della capitale russa. La giornalista, prima di compiere il gesto di protesta, aveva registrato un videomessaggio in cui condannava l'operazione militare in Ucraina ed esprimeva la speranza che "i due popoli fratelli possano ancora riconciliarsi". (Rum)