Imprese: Donnet (Generali), oggi ai vertici del settore per redditività e crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con gli eccellenti risultati che presentiamo oggi concludiamo con successo il piano Generali 2021, dimostrando ancora una volta la nostra capacità di mantenere le promesse fatte al mercato. Lo ha detto Philippe Donnet, amministratore delegato di Generali, commentando i risultati consolidati al 31 dicembre 2021 approvati dal consiglio di amministrazione. “Nel corso degli ultimi due cicli strategici abbiamo consolidato la leadership in Europa e siamo diventati partner di vita per 67 milioni di clienti in tutto il mondo, grazie alle straordinarie competenze dei nostri dipendenti e agenti: Generali è oggi ai vertici del settore per solidità patrimoniale, redditività e crescita, ha rafforzato la propria presenza nei mercati assicurativi a elevato potenziale e ha sviluppato il segmento asset management”, ha detto, aggiungendo che la nuova strategia del Gruppo al 2024 è focalizzata sulla crescita sostenibile, sull’ulteriore miglioramento della qualità degli utili e sulla creazione di valore per tutti gli stakeholder. “L’approccio rigoroso e disciplinato all'impiego di capitale, la sostenibilità pienamente integrata nel business e l’aumento degli investimenti nella trasformazione digitale e tecnologica saranno i fattori chiave del successo del nuovo piano”, ha continuato, ribadendo l’impegno di Generali e dei suoi dipendenti in iniziative concrete per aiutare i rifugiati provenienti dall’Ucraina. “Il Gruppo ha una presenza storica nell’Europa Centrale e dell’Est, e continuerà a supportare le comunità colpite dalla guerra”, ha concluso. (Com)