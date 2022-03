Usa-Cina: concluso incontro tra Sullivan e Yang Jiechi a Roma, da Washington richiesta di tenere aperte comunicazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso dopo un dialogo di otto ore l’atteso incontro in programma oggi a Roma tra il consigliere alla Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, e il responsabile esteri del Partito comunista cinese, Yang Jiechi. Tenuto in una sala sotterranea dell'hotel Cavalieri Waldorf Astoria della capitale, l’incontro ha rappresentato per il dipartimento di Stato Usa l'occasione per esprimere la preoccupazione di Washington per un eventuale sostegno della Cina alla Russia nel quadro della guerra avviata da Mosca in Ucraina. Preoccupazione che Sullivan "ha sollevato direttamente e molto chiaramente", precisa il portavoce Ned Price in una conferenza stampa, durante la quale ha ribadito che sostenere la Russia sulla scia dell'invasione dell'Ucraina avrebbe "implicazioni per le relazioni della Cina in tutto il mondo, comprese quelle con gli alleati e i partner degli Stati Uniti in Europa e nella regione indo-pacifica". Se al momento non sono state divulgate comunicazioni ufficiali da parte di Pechino sull’incontro, la Casa Bianca ha commentato i colloqui con una breve nota, nella quale precisa che Sullivan ha "sottolineato l'importanza di mantenere aperte le linee di comunicazione tra gli Stati Uniti e la Cina". Il consigliere alla Sicurezza nazionale, dice Washington, ha sollevato "diverse questioni" relative alle relazioni Usa-Cina, in un dialogo che ha avuto come focus la guerra avviata dalla Russia in Ucraina e che si iscrive sulla linea del dialogo virtuale avvenuto il 15 novembre scorso fra il presidente Usa, Joe Biden, e l'omologo cinese, Xi Jinping. (segue) (Res)