Israele: fuori uso siti governativi, timori per attacco informatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi siti web legati al governo israeliano sono andati fuori uso nelle scorse ore, suscitando sospetti circa un possibile attacco informatico. Lo riporta la stampa locale. "Questo è il più grande attacco informatico mai effettuato contro Israele", afferma una fonte della Difesa citata dal portale di notizie "I24". I siti web della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come quelli di diversi ministeri, risultavano inaccessibili fino a qualche tempo fa. L'accesso ad alcuni di essi è stato successivamente ripristinato. Un alto funzionario della Difesa ha riferito al quotidiano "Haaretz" che si è trattato di un vero e proprio attacco informatico su larga scala contro i siti web del governo, ossia tutti quelli che utilizzano il dominio .gov.il. (ossia tutti i dicasteri tranne quello della difesa). La direzione nazionale per la sicurezza cibernetica ha dichiarato lo stato di emergenza per studiare l'entità del danno. Gli esperti stanno controllando le infrastrutture del governo, come le compagnie elettriche e idriche israeliane, cercando di capire se anche loro sono state attaccate.(Res)