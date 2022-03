Cina-Usa: Yang a Sullivan, Washington onori impegni presi con Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina esige che gli Stati Uniti riconoscano “l’elevata delicatezza della questione taiwanese”, onorino gli impegni presi con Pechino e non “procedano oltre lungo una strada molto pericolosa”. Lo ha dichiarato il responsabile esteri del Partito comunista cinese, Yang Jiechi, durante un incontro avuto oggi a Roma con il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. “L'attuale governo degli Stati Uniti si è impegnato ad aderire alla politica della ‘Cina unica’ e a non sostenere ‘l'indipendenza di Taiwan’. Tuttavia, le sue azioni risultano in contraddizione con le parole”, ha dichiarato Yang ripreso dall’emittente “Cctv”. I dossier relativi a Xinjiang, Tibet e Hong Kong “sono affari interni alla Cina” e nessun Paese ha il diritto di interferire, ha aggiunto l’alto funzionario, ribadendo che “ogni tentativo di reprimere la Repubblica popolare è destinato al fallimento”. Pechino contesta fermamente la recente serie di “parole e atti sbagliati” degli Stati Uniti relativamente alle questioni legate a Taipei, e ribadisce che “qualsiasi tentativo di strumentalizzare l’isola per controllare la Cina non avrà successo”. Nell’attuale quadro internazionale, “Cina e Stati Uniti dovrebbero rafforzare il dialogo e la cooperazione, gestire adeguatamente le divergenze ed evitare conflitti”, ha sottolineato Yang.(Cip)