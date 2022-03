Francia: i candidati alle presidenziali si confrontano sulla guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guerra in Ucraina è stata al centro del confronto televisivo tra gli otto principali candidati alle presidenziali francesi andato in onda questa sera sull'emittente televisiva "Tf1". I pretendenti all'Eliseo sono stati intervistati uno alla volta senza opporsi l'uno all'altro in un dibattito aperto sulla crisi. Il formato è stato richiesto dal presidente Emmanuel Macron, che aveva posto questa condizione per partecipare alla serata dedicata principalmente alla crisi scoppiata dopo l'attacco della Russia. (segue) (Frp)