© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Convocato il Consiglio metropolitano di Roma Capitale che si terrà in modalità mista. Appuntamento in streaming - Ore 12:30- Per la prima volta Stati Membri assieme ai vertici di OMS e UNODC parleranno, in un evento speciale nell'ambito della Commissione sulle droghe dell'Onu (Vienna), del Manifesto "Rome Consensus 2.0", che promuove una politica umanitaria sulla droga. Lo annuncia Massimo Barra fondatore Villa Maraini-CRI e Rappresentante Federazione Internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Partecipa Fabiana Dadone, Ministra per le Politiche Giovanili con delega alle Politiche Antidroga, Ghada Fathi Waly, Direttrice dell'Agenzia Onu per le Droghe (Unodc), Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Denis Huber, segretario generale del Gruppo Pompidou, Mercy Karanja ministra della salute del Kenya. Appuntamento su Zoom - Ore 13:10 (Rer)