Imprese: Cy4gate, concluso con successo l’aumento di capitale (2)

- Per la formazione del book Equita Sim ha selezionato un’ampia platea di investitori italiani ed esteri di elevato e riconosciuto standing, che ha dato piena fiducia al management e alle strategie di medio-lungo termine che vedranno l’azienda diventare uno dei principali player italiani ed europei della cyber intelligence e cyber security. A seguito della conclusione dell’aumento di capitale, l’azionista di controllo Elettronica Spa raggiungerà una partecipazione del 38,4 per cento del capitale sociale di CY4Gate mentre Tec Cyber Spa si attesterà al 16,2 per cento del capitale sociale della Società. Emanuele Galtieri amministratore delegato di Cy4Gate ha così commentato: "E’ questa l’occasione per ringraziare quanti hanno creduto nel percorso intrapreso da Cy4Gate e nelle strategie delineate dall’azienda, da Elettronica al Fondo Tec Cyber a tutti gli investitori istituzionali che ci hanno onorato del loro supporto, nonostante la volatilità dei mercati legata alla crisi internazionale in atto. Si è conclusa una tappa sfidante di un percorso intenso che ha visto il coinvolgimento di numerosi stakeholders; oggi, con grande soddisfazione, abbiamo realizzato un collocamento che ritengo di successo. Siamo pronti a intraprendere un nuovo percorso, che avrà l’obiettivo di procedere efficacemente verso l’integrazione tra le due entità ed individuazione di tutte quelle sinergie e opportunità a sostegno e rafforzamento dell’ulteriore processo di crescita della nostra azienda. Questo successo, che ci rende molto orgogliosi, rappresenta altresì un importante stimolo a proseguire, per gli anni a venire, nell’implementazione delle strategie di crescita e di internazionalizzazione nel molto promettente mercato della Cyber intelligence e security, in cui vogliamo continuare a giocare un ruolo di primo piano". (Com)