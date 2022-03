Ucraina: Casa Bianca, da Putin nessun segnale favorevole a de-escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti d’America non vedono alcun segnale da parte della Russia per favorire una de-escalation in Ucraina. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, nel consueto incontro con i giornalisti a Washington. "Non vediamo alcuna prova” del fatto che “il presidente (russo Vladimir) Putin stia facendo qualcosa per fermare l'assalto o ridurre l'escalation", ha detto Psaki. “La diplomazia richiede che entrambe le parti si impegnino in buona fede", ha aggiunto la portavoce, sottolineando che alle parole devono corrispondere fatti concreti.(Nys)