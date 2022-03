Cile: presidente Boric annuncia uscita dal Prosur, "integrazione ideologica non serve"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha annunciato l'uscita del suo Paese dall'istanza di cooperazione regionale del Prosur creata dal suo predecessore, Sebastian Pinera, auspicando al contempo un rafforzamento dell'integrazione tra i paesi latinoamericani al di là del segno politico dei diversi governi. "Quando i paesi si uniscono per affinità ideologica non serve", ha affermato lunedì Boric in un punto con la stampa estera. "Abbiamo coinciso con diversi presidenti sulla necessità che l'America Latina torni ad avere una sola voce nel mondo che da troppo tempo l'abbiamo persa", ha quindi aggiunto Boric in riferimento alle numerose riunioni bilaterali tenute giovedì e venerdì al margine della cerimonia di insediamento. (segue) (Abu)