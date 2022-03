Cile: presidente Boric annuncia uscita dal Prosur, "integrazione ideologica non serve" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante l'auspicio per un'integrazione regionale apolitica e l'affossamento dell'istanza nata nel 2019 che raggruppava i paesi guidati allora dai governi conservatori di Pinera in Cile, Jair Bolsonaro in Brasile, di Luis Lacalle Pou in Uruguay e dell'ex presidente Mauricio Macri in Argentina, Boric non ha nascosto tuttavia affinità speciali nella regione. In questo senso il neo presidente cileno ha dichiarato la sua "allegria" per il risultato delle elezioni legislative e primarie tenute questo fine settimana in Colombia, dove si è affermato il candidato della sinistra Gustavo Petro. Allo stesso modo ha affermato di avere coincidenze con Inacio "Lula" da Silva, in Brasile, con Luis Arce, in Bolivia, così come con Alberto Fernandez, in Argentina, primo paese dove si recherà Boric come presidente. (Abu)