Ucraina: "Cnn", Russia chiede a Cina “sostegno alimentare” per sostenere invasione

- La Russia ha chiesto assistenza alimentare e altre forme di aiuto alla Cina per sostenere gli sforzi bellici volti a portare avanti la guerra in Ucraina. Lo riferisce la “Cnn”, citando due fonti che hanno familiarità con la questione. Tra le varie forme di assistenza richieste da Mosca a Pechino ci sarebbero anche kit alimentari militari preconfezionati e non deperibili, particolarmente adatti per essere consumati nei teatri operativi. La richiesta, secondo l’emittente statunitense, è l’ennesima prova delle sfide logistiche che, secondo analisti e funzionari militari, stanno ostacolando i progressi russi in Ucraina. Una delle fonti suggerisce che il sostegno alimentare potrebbe essere una richiesta che la Cina sarebbe disposta a soddisfare, perché in un certo senso non spingerebbe Pechino fino al sostegno militare offensivo vero e proprio. Gli Stati Uniti, secondo quanto filtrato nelle scorse ore sulla stampa internazionale, hanno informazioni che suggeriscono che la Cina ha espresso una certa disponibilità a fornire alla Russia assistenza militare e finanziaria richiesta da Mosca nell'ambito della sua guerra contro l'Ucraina.(Nys)