Brasile: autorità del Canada autorizzano importazione di carne brasiliana (2)

- Secondo il sottosegretario al Commercio e alle Relazioni Internazionali del ministero dell'Agricoltura, Orlando Leite Ribeiro, il Canada non impone tasse all'importazione per i suini. "Nel caso della carne bovina, c'è un dazio del 26,5 per cento sulle importazioni, ma possiamo accedere a quel mercato tramite una quota dell'Omc fino a un massimo di 76.400 tonnellate, con una tariffa dello 0 per cento", ha affermato Orlando, in una nota rilasciata dal ministero. (segue) (Brb)