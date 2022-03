Colombia: elezioni presidenziali, si ritira candidato uribista Zuluaga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alla presidenza della Colombia per il partito conservatore Centro democratico (Cd), Oscar Ivan Zuluaga, ha annunciato lunedì il suo ritiro dalla contesa elettorale. Lo ha fatto attraverso un messaggio sul suo profilo Twitter dove ha manifestato al contempo il suo appoggio a Federico "Fico" Gutierrez, emerso dalle primarie di domenica come uno dei due alfieri dell'area del centrodestra in grado di contendere la presidenza all'attuale favorito, il candidato della sinistra per la coalizione Pacto Historico, l'ex guerrigliero Gustavo Petro. "Alla luce dei risultati di domenica e della necessità di unità per il bene della Colombia ho deciso di rinunciare alla candidatura", ha affermato il rappresentante del partito che storicamente fa riferimento all'ex presidente Alvaro Uribe e che nel 2018 aveva portato al governo l'attuale presidente Ivan Duque. (segue) (Mec)