Colombia: elezioni presidenziali, si ritira candidato uribista Zuluaga (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex sindaco di Bogotà ed ex guerrigliero Gustavo Petro sarà il candidato della coalizione di sinistra Pacto Histórico alle elezioni presidenziali in programma in Colombia il 29 maggio. Nelle elezioni primarie tenute ieri Petro è stato il più votato delle tre coalizioni che corrono per la presidenza, con oltre l'80 per cento dei voti, circa 4,4 milioni di preferenze. L'ex sindaco di Medellin, Federico Gutierrez, della coalizione di centro-destra Equipo por Colombia, ha totalizzato il 54,2 per cento dei voti, circa 2,1 milioni di preferenze, mentre il centrista Sergio Fajardo, anch'egli ex sindaco di Medellín, della coalizione Centro Esperanza, ha totalizzato il 33,5 per cento dei voti, circa 722 mila preferenze. (segue) (Mec)