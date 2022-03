Imprese: Cy4gate, concluso con successo l’aumento di capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cy4Gate, facendo seguito a quanto comunicato in data 16 dicembre 2021 comunica in una nota che, a seguito dell’avverarsi delle condizioni sospensive già note al mercato, è stato interamente sottoscritto l’aumento di capitale sociale deliberato nella Assemblea ordinaria e straordinaria del 7 febbraio 2022 ad un prezzo pari a 10,5 euro per azione per un importo totale pari a 90 milioni di euro con l’emissione di 8.571.428 nuove azioni. In conformità con gli accordi sottoscritti in data 16 dicembre 2021, l’aumento di capitale è stato sottoscritto: per 10 milioni di euro, corrispondenti a 952.381 di azioni, da Elettronica Spa, in esecuzione degli impegni di sottoscrizione dalla stessa assunti; per 40 milioni di euro, corrispondenti a 3.809.524 azioni, da Tec Cyber Spa, società costituita dai soci di "The Equity Club", in esecuzione degli impegni di sottoscrizione dalla stessa assunti; e per i restanti 40 milioni di euro, corrispondenti a 3.809.523 azioni, da investitori istituzionali italiani ed esteri attraverso una procedura di Abb (Accelerated book building). (segue) (Com)