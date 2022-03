Cile-Argentina: primo viaggio ufficiale presidente Boric sarà a Buenos Aires

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo viaggio all'estero del neo presidente del Cile, Gabriel Boric, sarà in Argentina. Lo ha annunciato lunedì lo stesso Boric in un punto con la stampa estera. "Sono in condizioni di dire che ho parlato con il presidente Alberto Fernandez affinché la prima visita ufficiale sia in Argentina", ha dichiarato. I due avevano tenuto venerdì una riunione bilaterale a Santiago al margine della cerimonia di insediamento di Boric, occasione durante la quale sarebbero stati fissati i termini del viaggio che dovrebbe tenersi la prima metà di aprile. "Ho chiesto al presidente Fernandez che il viaggio non sia solo a Buenos Aires ma di poter visitare anche una provincia", ha aggiunto il trentaseienne capo di Stato cileno. Al centro dei colloqui si prevede saranno i temi dell'agenda bilaterale soprattutto in materia di cooperazione energetica.(Abu)