Brasile: autorità del Canada autorizzano importazione di carne brasiliana (3)

- La ministra Tereza Cristina Dias, che si trova in missione in Canada dallo scorso fine settimana, ha reso noto di avere in agenda ancora una serie di incontri alla ricerca di nuovi fornitori di fertilizzanti. A seguito dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina il Brasile rischia, tra limitazioni logistiche e sanzioni internazionali, di rimanere a corto di fertilizzanti, risorsa strategica per la propria agricoltura, e quindi per la propria economia. Il Brasile importa circa l'85 per cento dei fertilizzanti che consuma appartenenti al cosiddetto gruppo "NPK" (azoto, fosforo e potassio). La Russia fornisce tutti e 3 i prodotti al Brasile e ad altri paesi. Nel 2021 circa il 60 per cento del flusso commerciale, 3,5 miliardi di dollari dei 5,6 miliardi di dollari che il Brasile ha importato dai russi, ha riguardato questa voce. Nel 2021 gli acquisti sono aumentati del 107,4 per cento rispetto al 2020. (segue) (Brb)