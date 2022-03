Cile: presidente Boric, "soluzione a crisi migratoria deve essere regionale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo numeri ufficiali, solo nel primo semestre del 2021 sono entrati in Cile dalla frontiera nord al confine con la Bolivia oltre 24 mila venezuelani, contro i 16 mila registrati in tutto il 2020. Si tratta di cifre ben al di sotto di quelle che per esempio riguardano l'esodo verso la Colombia, stimato in circa due milioni, ma che comunque hanno generato uno stato di emergenza in tutta la regione. Qui, solo alcuni mesi fa, una protesta della popolazione nella cittadina di Iquique era esplosa in aggressioni xenofobe contro un accampamento di migranti. Successivamente la morte di un camionista ad opera presumibilmente di due venezuelani aveva creato ulteriori frizioni spingendo il governo di Sebastian Pinera a decretare lo stato di eccezione in quattro province. (segue) (Abu)