Rpt - Ucraina: Usa, coordinare sforzi per esercitare "massiccia pressione" sul Cremlino

- Ripetizione con titolo e testo corretti. Nell'attuale contesto della guerra avviata dalla Russia in Ucraina, gli Stati Uniti e i Paesi alleati hanno "un'occasione di coordinare gli sforzi" per esercitare "una pressione massiccia" sul Cremlino e fermare la "macchina della guerra". Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa Ned Price nel corso della conferenza stampa tenuta questa sera al termine dell'incontro avvenuto all'hotel Cavalieri Waldorf Astoria di Roma tra il consigliere alla Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, con il responsabile esteri del Partito comunista cinese, Yang Jiechi. "Continueremo ad esercitare una pressione massiccia contro (il presidente russo Vladimir) Putin, il Cremlino, gli oligarchi russi e contro questa macchina della guerra" che Putin "non vuole fermare" ha detto Price, secondo il quale gli Stati Uniti rimangono tuttavia "aperti ad alternative diplomatiche", in cui "continuamo a credere". Sui 200 milioni di dollari annunciati nel fine settimana dal dipartimento di Stato per garantire maggiore assistenza militare all'Ucraina, Price ha aggiunto che la quota servirà a fornire "mine anti carro, munizioni e tutto quello che sarà necessario agli ucraini per difendersi" (Res)