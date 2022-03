© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione, Paolo Orneli partecipano alla conferenza Stampa di Presentazione del Bando Teatri Cinema Librerie. Roma, Teatro Quirino - Vittorio Gassman, via delle Vergini, 7 (ore 10:00)- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa all'inaugurazione della nuova Facility Genomica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli. L'evento si svolge presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli – Roma, via della Pineta Sacchetti, 217 (ore 11:45)– l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato e il direttore generale dell'AO San Giovanni Addolorata, Tiziana Frittelli presentano 'L'ospedale che guarda al Futuro - gli investimenti previsti dal Pnrr'. L'evento si svolge presso la sala Folchi in piazza di S. Giovanni in Laterano, 76 a Roma - Ore 15:00 (segue) (Rer)