- "Il corridoio umanitario per Mariupol non ha funzionato perché la Russia non ha rispettato gli accordi e i cittadini adesso si trovano senza luce, senza riscaldamento, in una trappola". Lo ha detto la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuck, ospite di "Otto e mezzo" su La7. (Rin)