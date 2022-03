Ucraina: Vereshchuck, popolo non accetterà occupazione russa di Crimea e Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il popolo ucraino non accetterà l'occupazione russa della Crimea e del Donbass, non sono condizioni accettabili perché il presidente Zelensky non potrebbe spiegare il perché di decine di migliaia di persone sono morte dal 2014, oltre 15 mila persone". Lo ha detto la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuck, ospite di "Otto e mezzo" su La7. "Dobbiamo partire dal cessate il fuoco e dalla creazione di corridoi umanitari per i civili per farli uscire dalle città, dove donne, bambini e anziani stanno al freddo, al buio. Putin attacca i civili perché non può vincere contro il nostro esercito e attacca così i civili", ha aggiunto. (Rin)