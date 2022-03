Ucraina: Yang a Sullivan, Cina “impegnata nella promozione di pace e negoziati”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina “non avrebbe voluto assistere agli attuali sviluppi della situazione in Ucraina” ed è “impegnata nella promozione della pace e dei negoziati”. Lo ha dichiarato il responsabile esteri del Partito comunista cinese, Yang Jiechi, durante un incontro avuto oggi a Roma con il consigliere alla Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. La Cina “sostiene da sempre il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale di tutti i Paesi, così come sostiene il rispetto degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite”, ha dichiarato Yang ripreso dall’emittente di Stato cinese “Cctv”. “Tutte le parti (in causa) dovrebbero esercitare massima moderazione, proteggere i civili e prevenire una crisi umanitaria su larga scala”, ha proseguito, ribadendo che Pechino continuerà a fornire assistenza umanitaria a Kiev. È necessario chiarire “la latitudine storica e il contesto della questione ucraina, rintracciarne l'origine e rispondere alle ragionevoli preoccupazioni nutrite da tutte le parti”, ha chiarito l’alto funzionario cinese, secondo cui bisogna lavorare alla costruzione di “un meccanismo di sicurezza europeo equilibrato, efficace e sostenibile”. “La comunità internazionale dovrebbe sostenere i colloqui di pace tra Russia e Ucraina” e promuovere la de-escalation del conflitto “il prima possibile”, ha aggiunto.(Cip)