Usa-Costa d'Avorio: Blinken incontra premier Achi, focus su relazioni bilaterali

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato oggi il primo ministro ivoriano Patrick Achi a Washington Dc. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Le parti hanno sottolineato l'importanza di stare uniti quando la democrazia è minacciata in tutto il mondo e condannare l'invasione russa dell'Ucraina. Blinken si è congratulato con Achi per il progresso economico della Costa d'Avorio e il suo impegno per l'inclusione democratica. Le parti hanno riaffermato il loro impegno a fermare la diffusione dell'estremismo violento nell'Africa occidentale.(Nys)